Clarence Seedorf'un Real Sociedad'a Attığı Gol
Real Madrid'in efsane orta saha oyuncularından Hollandalı Clarence Seedorf 1998-99 sezonunda Real Sociedad'a attığı son dakika golüyle Beyazlar'ı galibiyete taşıyor.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Real Madrid'in efsane orta saha oyuncularından Hollandalı Clarence Seedorf 1998-99 sezonunda Real Sociedad'a attığı son dakika golüyle Beyazlar'ı galibiyete taşıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Clarence Seedorf, Real Sociedad, Real Madrid, Spor