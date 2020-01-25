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Claudemir, Demir Grup Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Claudemir Domingues de Souza'yı transfer etti.

25.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:07
Demir Grup , Brezilyalı futbolcu Claudemir Domingues de Souza'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, ön libero Claudemir ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Claudemir daha önce Sao Carlos, Vitesse Arnhem, Kopenhag, Club Brugge, El-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi.
Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 33 kez gol sevinci yaşadı.
Sivasspor, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin'i renklerine bağlamıştı.
Claudemir, Demir Grup Sivasspor'da

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA


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