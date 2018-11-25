Cleveland Cavaliers Evinde Kazandı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets'ı 117-108 yenen ve bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Cavaliers, 4. galibiyetine ulaştı.
Collin Sexton'ın 29, Jordan Clarkson
'ın 20 sayı attığı Cavaliers'ta Tristan Thompson 16 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi ekipte Cedi Osman
, ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile tamamladı.
Sezonun 9. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta James Harden
'ın 40 sayı, 13 asist, 4 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda Eric Gordon
28, Clint Capela 12 sayı
Durant'ten 44 sayı
Bu sezon 12. galibiyetini alan Warriors'ta Kevin Durant 44 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 2 blokla oynadı. Bitime 5 saniye kala takımına galibiyeti getiren basketi atan Klay Thompson, 31 sayı üretti.
Kings'te Buddy Hield'ın 28, Marvin Bagley'nin 20 sayısı sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 117-116
Jordan Clarkson,Houston Rockets,Cleveland Cavaliers
25 Kasım 2018 Pazar 13:47