Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı Geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers
, sahasında Houston Rockets
'ı 117-108 mağlup etti.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets'ı 117-108 yenen ve bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Cavaliers, 4. galibiyetine ulaştı.
Collin Sexton'ın 29, Jordan Clarkson
'ın 20 sayı attığı Cavaliers'ta Tristan Thompson 16 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi ekipte Cedi Osman
, ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile tamamladı.
Sezonun 9. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta James Harden
'ın 40 sayı, 13 asist, 4 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda Eric Gordon
28, Clint Capela 12 sayı buldu.
Durant'ten 44 sayı
Son şampiyon Golden State Warriors, evinde Sacramento Kings
'i 117-116 yendi.
Bu sezon 12. galibiyetini alan Warriors'ta Kevin Durant 44 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 2 blokla oynadı. Bitime 5 saniye kala takımına galibiyeti getiren basketi atan Klay Thompson, 31 sayı üretti.
Kings'te Buddy Hield'ın 28, Marvin Bagley'nin 20 sayısı sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 117-108 Washington
Wizards- New Orleans
Pelicans: 124-114
Minnesota Timberwolves- Chicago Bulls
: 111-96 Oklahoma
City Thunder- Denver Nuggets
: 98-105 Dallas
Mavericks- Boston Celtics
: 113-104
Milwaukee Bucks- San Antonio Spurs
: 135-129
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 117-116
Cleveland Cavaliers,Houston Rockets
25 Kasım 2018 Pazar 10:29