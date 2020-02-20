Cleveland Cavaliers’ta John Beilein dönemi nasıl geçti?

ABD'nin kolej basketbol ligi olan NCAA takımlarından Michigan’ı 12 yıl boyunca çalıştıran Beilein, değerli isimler yetiştirmesinin yanı sıra takımına iki Final Four, dört Big Ten ve normal sezon şampiyonluğu yaşatmıştı.



66 yaşındaki başarılı koçun NBA kariyeri ise beklenildiği gibi gitmedi. Cleveland Cavaliers başında 54 maça çıkan Beilein, 14 galibiyet elde ederken soyunma odasındaki kontrolü ele alamamasıyla çoğu kez eleştiri oklarının hedefi oldu.



2019 NBA Draftı’nda seçilen Darius Garland ve Kevin Porter Jr ile geçtiğimiz sezon draft edilen Collin Sexton’ın bireysel gelişimlerine olumlu etkilerde bulunan New York’lu baş antrenör, takımın genel kimyasını bir arada tutmakta ise zorlandı.Bu sezon ligin en fazla sayı atan 27. takımı olan Cavaliers, en fazla sayı yiyen takımlar arasında ise beşinci sırada. Ayrıca bütün şut yüzdelerinde ve savunma-hücum reytinglerinde ilk 20’nin dışında.



Beilein takımda ayrıldıktan sonra şu sözleri sarf etti: "Benim için fazlasıyla zor olan bir karar aldım ancak şunu söylemem gerek, koçluktan ayrılmak tamamıyla benim isteğim ve kararımdı. Anlayışlarından ötürü Cleveland Cavaliers yönetimine teşekkür ederim. Maçlardan galip ayrılamamak, kaybetmek çok zor ve bu sezon tahmin ettiğimden daha kötü etki aldım. Uzun vadeyi düşündüğüm zaman bu durumun mental sağlığıma ve aileme zarar vereceğinden endişe ettim. Sezonun geri kalanında tam performansımı göstereceğimi sanmıyorum. Bu koşullar altında görevime devam etmek oyuncular, koç ekibi ve bizi destekleyenlere haksızlık olur."



John Beilein’dan boşalan koltuğa baş asistan koç JB Bickerstaff oturacak.

Kaynak: EuroSport.com