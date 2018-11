Cleveland'da Cedi Osman'ın Performansı Lakers Yenilgisine Yetmedi

22 Kasım 2018 Perşembe 11:17



NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'a 109-105 mağlup oldu. Cleveland'da takımın en skoreri olan Cedi 21 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı. Eski takımına karşı parkeye çıkan LeBron James ise 32 sayı attı.NBA'de normal sezon heyecanı 13 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 121-120'lik skorla mağlup etti ve 13. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Joel Embiid 31 sayı, 19 ribaund ile yıldızlaşırken, Furkan 4 dakika 51 saniye süre aldı ve 2 sayı, 1 asitle oynadı. Ligdeki 8. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Jrue Holiday 30 sayı, 10 asist ve E'Twaun Moore 30 sayı ile takımına katkıda bulundu.Cedi'nın 21 sayısı Cleveland'a yetmediMilli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında mücadele ettiği Los Angeles Lakers'a 109-105'lik skorla yenildi ve 14. mağlubiyetini aldı. Los Angeles ise ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Cedi attığı 21 sayı ile takımının en skoreri olurken, 7 ribaund ve 2 asist yaptı. Lakers'ta ise eski takımına karşı oynayan LeBron James 32 sayı, 14 ribaund ve Lonzo Ball 15 sayı, 7 ribaund ile takımına katkı verdi.Ersan'lı Milwaukee evinde Portland'ı farklı geçtiMilwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers'ı 143-100 gibi farklı skorla mağlup ederek ligdeki 13. galibiyetini aldı. Milwaukee'de oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova 12 dakika 24 saniye süre aldı ve maçı 4 ribaund, 1 asistle tamamladı. Bucks'ta ayrıca Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 16 ribaund ile karşılaşmanın yıldızı oldu. Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Portland'da ise Damian Lillard 22 sayı, 4 ribaund ve Cj McCollum 22 sayı, 1 asistle takımına katkı verdi.NBA'de normal sezon 14 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:Charlotte Hornets: 127 - Indiana Pacers: 109Philadelphia 76ers: 121 - New Orleans Pelicans: 120Atlanta Hawks: 108 - Toronto Raptors: 124Boston Celtics: 109 - New York Knicks: 117Chicago Bulls: 124 - Phoenix Suns: 116Cleveland Cavaliers: 105 - Los Angeles Lakers: 109Houston Rockets: 126 - Detroit Pistons: 124Milwaukee Bucks: 143 - Portland Trail Blazers: 100Minnesota Timberwolves: 101 - Denver Nuggets: 103Dallas Mavericks: 119 - Brooklyn Nets: 113San Antonio Spurs: 103 - Memphis Grizzlies: 104MS Utah Jazz: 111 - Sacramento Kings: 119Golden State Warriors: 95 - Oklahoma City Thunder: 123 - İSTANBUL