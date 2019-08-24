Clifford The Big Red Dog Filmi

İlk kez 2000-2003 yılları arasında TV'de yayınlanan ve 2004 yılında vizyona giren Clifford's Really Big Movie'nin devamı olarak çekilen animasyon film
inin yönetmenliğini Walt Becker yapıyor. Yönetmen:
Walt BeckerSenaryo:
Norman Bridwell, Justin Malen, Blaise Hemingway, Ellen Rapoport, David Ronn, Jay ScherickOyuncular:
Sienna Guillory, Jack Whitehall, John Cleese, Rosie Perez, Darby Camp, Kenan Thompson, Russell Wong, Horatio Sanz, Izaac Wang, Melanie Chandra, Russell Peters, Tom Stratford, Kevin McCormick, Kathryn Grace, Ty Jones, Robbie DeRaffele, Annabel Barrett, Jackson Frazer, Tommy Bayiokos , Harry Sutton Jr., Keith Ewell, Austen Eisenberg, Alex J. Moreno, Rick Zahn, Bear Allen Blaine, Charles Day, Giovanni Michael Abate, Madison Smith, Barney Fitzpatrick, Nico Chang LynchFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Clifford the Big Red DogYapımcı Firma:
Paramount PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
13.11.2020Clifford the Big Red Dog Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.