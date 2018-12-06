Clinton ve Biden'ın Uyuması Twitter'da Olay Oldu

ABD
'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un devlet cenazesi töreninde, eski ABD Başkanı Bill Clinton
ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden
'in uyuması sosyal medyada olay oldu. ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un cenazesi, dün Kongre'de düzenlenen törenin ardından devlet cenaze töreni için Washington
'daki Ulusal Katedral'e getirildi. Törende eski başkanlar Carter, Clinton, Obama
ve eşleri de hazır bulundu. ABD Başkanı Trump
ve eşi de yer aldı. Cenaze törenine katılan eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in uyudukları görüldü. Görüntüler Twitter
'da paylaşılınca olay oldu.
(İHA)
Bill Clinton,Twitter,Joe Biden,Amerika Birleşik Devletleri
06 Aralık 2018 Perşembe 14:06