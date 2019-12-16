CLPA Almanya'da en yeni açık ağ teknolojisini tanıttı

Yeni nesil iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link'i dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen bir açık ağ destekleme kuruluşu olan CLPA (CC-Link Partner Association), en yeni açık ağ teknolojisi CC-Link IE TSN'yi Almanya'da SPS IPC Drives Fuarı'nda tanıttı. CC-Link IE TSN teknolojisinin ağ ortamına ilişkin canlı bir demosunun da yer aldığı SPS Fuarı'nda kritik kontrol verilerinin, TSN desteğiyle bir adım ileriye taşınan gigabit Ethernet üzerinde sorunsuz bir şekilde entegre edilmesinin yöntemleri sergilendi. Açık endüstriyel Ethernet için gigabit bant genişliğinin ilk kez CLPA tarafından sunulduğunu belirten CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, bu bant genişliği ve Zaman Duyarlı Ağ (TSN) haberleşmesinin de ilk kez CC-Link IE TSN ile bir arada sunulduğuna dikkat çekti.

Ethernet tabanlı iletişim ve kontrol ağı CC-Link'in dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet gösteren CLPA (CC-Link Partner Association), Almanya'nın Nuremberg kentinde düzenlenen SPS IPC Drives 2019 Fuarı'nda en yeni açık ağ teknolojisi CC-Link IE TSN ile yer aldı. Zaman Duyarlı Ağ (TSN) haberleşmesini gigabit bant genişliğiyle birleştiren CC-Link IE TSN, açık endüstriyel Ethernet geliştirilmesi konusunda TSN alanında öncü bir rol üstleniyor. CLPA'nın kilit teknoloji ortaklarının geliştirdiği ürün ve çözümlerle öncü konumunun sergilendiği fuarda, CC-Link IE TSN ağ ortamına ilişkin canlı bir demo da sunuldu. Fuar ziyaretçileri bu demo ile kritik kontrol verilerinin, TSN desteğiyle bir adım ileriye taşınan gigabit Ethernet üzerinde, TCP/IP trafiğiyle sorunsuz bir şekilde entegre edilmesinin yöntemlerini deneyimleme imkanı buldu. Bu işlem sayesinde imalat sanayinin Endüstri 4.0 uygulamalarının kullanıldığı büyük hacimli verileri yönetmeleri sağlanırken, aynı zamanda performans artışı sağlamak için bilişim teknolojisi (IT) ve operasyonel teknoloji (OT) sistemleri arasında köprü kurmaları büyük ölçüde kolaylaştırılıyor.

Fuar boyunca CC-Link IE TSN geliştirme opsiyonlarından oluşan kapsamlı serisini kullanıcıların beğenisine sunan CLPA, çip setlerinden yazılım paketlerine kadar uzanan bu seri ile ürün geliştirme uzmanlarının yeni teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalarına olanak tanıdı. CC-Link IE TSN bağlantısını ürünlerine eklemek isteyen otomasyon tedarikçileri için geliştirme opsiyonları sunmak üzere çalışmalarda bulunan çok sayıda CLPA partnerinin kaydettiği aşamayı bizzat görme fırsatı elde eden fuar ziyaretçileri, Hilscher, HMS, MESCO, Port ve SILA gibi çeşitli CLPA partnerlerinin sağladıkları teknoloji, ürün ve hizmetlerle cihaz geliştirme uzmanlarına ve üreticilere nasıl yardımcı olabileceklerini uygulamalı olarak görme fırsatı da yakaladı.

TSN teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı

Açık gigabit Etherneti, Zaman Duyarlı Ağ (TSN) haberleşmesi ile birleştiren ilk açık endüstriyel Ethernet teknolojisinin lansmanını SPS IPC Drives 2018'de gerçekleştiren CLPA, CC-Link IE TSN ile teknoloji alanındaki lider konumunu koruyor. CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, CLPA'nın sektördeki lider konumunu yeni ve gelişen ihtiyaçlara hızlıca yanıt verme kabiliyetine borçlu olduğunu ifade etti. Açık endüstriyel Ethernet için gigabit bant genişliğinin ilk kez CLPA tarafından sunulduğunu belirten Bizel, bu bant genişliğini TSN teknolojisiyle ilk kez birleştirenin de CLPA olduğunu vurguladı.