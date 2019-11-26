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Club Brugge: 2-1 (U19)

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında evinde konuk ettiği Club Brugge U19 Takımı'nı 2-1 mağlup etti.

26.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:45Club Brugge: 2-1 (U19)

U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında evinde konuk ettiği Club Brugge U19 Takımı'nı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti. Club Brugge ise gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı ve 9 puanda kaldı.

Sarı kırmızlılara müsabakada galibiyeti getiren golleri 38'inci dakikada Atalay Yıldırım ve 75'inci dakikada Mustafa Fettahoğlu kaydederken, konuk takımın tek golü 53'üncü dakikada Mathias de Wolf'dan geldi. Galatasaray U19 takımında Ferhan Evren, 79'uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.UEFA Gençlik Ligi A Grubu 6'ncı ve son maçında Galatasaray U19 Takımı, 11 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de deplasmanda Paris Saint-Germain U19 Takımı ile karşılaşacak. Club Brugge U19 ise aynı gün saat 16.00'da Real Madrid U19'u konuk edecek.



Galatasaray, Club Brugge, Spor

Kaynak: DHA

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