Haberler » Spor » Haber

Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta kazandı

Belçika 1. Futbol Ligi takımlarından Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta Mechelen'i 5-0 yendi.

28.09.2019 21:22Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta kazandı
Belçika 1. Futbol Ligi takımlarından Club Brugge, Diagne'nin 2 gol attığı maçta Mechelen'i 5-0 yendi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mücadelesinde deplasmanda Mechelen ile karşılaştı.
Club Brugge'ün Galatasray'dan kiraladığı Mbaye Diagne, 57. dakikada dahil olduğu oyunda 63. ve 70. dakikalarda 2 gol attı.
Misafir ekibin diğer gollerini 20. dakikada Krepin Diatta, 76. dakikada Siebe Schrijvers ve 82. dakikada Hans Vanaken kaydetti.
Bu sonuçla Club Brugge puanını 20'ye çıkarırken, Mechelen 14 puanda kaldı.

Mbaye Diagne, Club Brugge, Mechelen, Belçika, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:46 Adanaspor - Altay: 3-3
01:16 Eski Fenerbahçeli Islam Slimani göz kamaştırıyor!
01:16 Yusuf'lu Lille deplasmanda berabere kaldı
01:16 Madrid derbisi golsüz bitti
01:01 Galatasaraylı futbolcu Babel: "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum"
01:01 Emre Mor: Daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
00:51 Fenerbahçeli futbolcu Gustavo: "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik ancak maalesef bu olmadı"