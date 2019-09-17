Club Brugge-Galatasaray maçına doğru

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile iyi bir maç oynayacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Ryan Donk ve Ryan Babel, maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da düzenlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Belçika temsilcisinde forma giyen ve eski takımına karşı mücadele edecek Donk, "Galatasaray'da olmaktan mutluyum. Brugge'a da minnettarım. Galatasaray ile buraya gelmekten de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Donk, yarınki maça ilişkin beklentisinin sorulması üzerine, "Brugge farklı bir kulüp. Buraya her taraftan da seyirci geliyor. Sanırım iyi bir maç olacak." diye konuştu.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Babel ise, "Yeni futbolcular hep birlikte yeterince çalıştık. Sanırım herkes Şampiyonlar Ligi maçı için heyecanla bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerine dair soruya ise Babel, "Evet. Yeni bir takım ve de yeni bir zaman. O yüzden herkes gibi ben de heyecanlı bir şekilde bekliyorum." yanıtı verdi.

Kaynak: AA