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Club Brugge - Galatasaray maçının ardından - Club Brugge Teknik Direktörü Clement

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçta etkili oyunlarını skora yansıtamadıklarını söyledi.

19.09.2019 00:17
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçta etkili oyunlarını skora yansıtamadıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belçikalı teknik adam, Galatasaray'ın fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirterek, "Futbolda iki şey var. Bir yapmanız gerekenler bir de oynamanız gerekenler. Karşı tarafın kalecisinin kurtarışları söz konusuydu." ifadelerini kullandı.
Clement, takımının kendini kanıtladığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bir puan aldık ama daha fazlasını yapabilirdik. Bir bariz penaltı vardı. Ben uzaktan gördüm bunun penaltı olduğunu. Eğer 1-0 lehimize olsaydı harika bir akşam olacaktı. Baskılı bir futbol oynadık. Ön tarafta oyuncularla topu buluşturduk. Ne yazık ki skora yansıtamadık. Buraya gelmek için iki takımı eledik, ligde de birinci sıradayız. Gelecek dönemde daha çok şey ortaya koyacağız."
Club Brugge - Galatasaray maçının ardından - Club Brugge Teknik Direktörü Clement

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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