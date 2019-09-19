Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın kasası doldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ayak bastı parası ve naklen yayın gelirinden 35 milyon euro kasasına koymuştu. Dün gece A Grubu'nda oynanan Club Brugge maçı sonrası ise bu rakam arttı. Sarı kırmızılılar, sahadan beraberlikle ayrılmasına karşın 900 bin euroyu cebine koydu. Galatasaray'ın toplam kazancı 35.25 milyon euroya (yaklaşık 225 milyon TL) yükseldi.

KASASINI DOLDURDU

Şampiyonlar Ligi 'büyük para' kazandırmaya devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda ayak bastı parası (15.25 milyon euro) ve naklen yayın gelirinden (20 milyon euro) 35.25 milyon euro kasasına koymuştu.

GALİP GELSEYDİ RAKAM DAHA YÜKSEK OLACAKTI

A Grubu'ndaki ilk sınavında Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray 1 puan için verilen 900 bin euro artı gelir elde etti. Böylece sarı kırmızıların toplam geliri 35.25 milyon euro (yaklaşık 225 milyon TL) oldu. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takımlara galibiyet halinde 2.7 milyon euro bonus veriyor.