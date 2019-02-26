Club Brugge, Nabil Dirar'ı Transfer Etmek İstiyor

Beşiktaş maçının 2. yarısındaki oyunu ile taraftardan büyük övgü alan Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'a Belçika'dan talip çıktı.

DEVRE ARASINDA GİDİYORDU

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki kanat oyuncusu Nabil Dirar için eski takımı Club Brugge'ün nabız yokladığı ve Dirar'ı yeniden takıma geri kazandırmak istediği bildirildi. Belçika basınında yer alan iddiaya göre Nabil Dirar, ara transfer döneminde Belçika ekibine çok yaklaştı fakat takımın başına Ersun Yanal'ın gelişi ve affı sonrasında takımda kaldı.

COCU KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Nabil Dirar, Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılmış takımın başına Ersun Yanal'ın gelişiyle kadroya geri dönmüştü. 2020'de sözleşmesi bitecek Faslı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe forması altında 11 maça çıkmış ve takımına 2 asistlik bir katkı sağladı.

3,5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Nabil Dirar 6 milyon euro karşılığında Club Brugge'den Monaco'nun yolunu tutumuş ve orada geçirdiği 5.5 sezonun ardından Aykut Kocaman döneminde 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe kadrosuna katıldı.

(Sporx)