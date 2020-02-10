Club Brugge, özür dilese de Mbaye Diagne'yi affetmiyor

Galatasaray 'ın geri almayı kabul etmediği Mbaye Diagne, özür dilemesine rağmen Club Brugge tarafından da affedilmiyor.

Belçika basınında yer alan son haberlere göre, geçtiğimiz gün yaptığı röportajda hatalı olduğunu söyleyen ve Club Brugge'de tekrar çalışmalara başlayacağını belirten Mbaye Diagne'ye teknik direktör Clement'ten izin çıkmadı.

"KULÜBÜN HAVASINI BOZABİLİR"

Teknik adamın, "Kulübün havasını bozabileceği" gerekçesiyle Diagne'nin dönüşüne olumlu yanıt vermediği kaydedildi.

Senegalli oyuncu, geçtiğimiz gün yaptığı geniş açıklamalarda transfer döneminde yaşanan süreç ile ilgili geniş bir açıklama yapmıştı.

"SEZON SONUNA KADAR KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Diagne Brugge'de antrenmanlarına devam edeceğini söylerken, "Brugge'e geri dönüp idmanlara başlamadan önce İstanbul'a bazı evrak işlerini halletmek için gittim. Sözleşme beni 1 yıllığına bağlıyor. Brugge'de takım arkadaşlarım ile birlikte idmana devam etmem yönünde karar aldık. Hoca şu andaki durumu değiştirirse, herkes için en iyisi olur. Ama kararını değiştirmezse, bir değişiklik olmaz. Sezon sonuna kadar Brugge'de kalacağım. Çin'e ya da başka bir kıtaya transfer olma amacım yok" ifadelerini kullanmıştı.