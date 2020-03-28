Club Brugge, Ryan Donk’a kancayı taktı

2019-20 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi grubunda karşı karşıya gelen Belçika temsilcisi Brugge , sezon sonunda önemli yıldızlarını kaybettikten sonra bir revizyon geçirmek durumunda kalabilir. Belçika ekibinin, yeni kadro planlamasında eski oyuncularına yönelebileceği belirtilirken Voetbal Nieuws sitesi bu doğrultuda Galatasaray forması giyen Ryan Donk'un ismini ön plana çıkardı.

CLEMENT, DONK'A HAYRAN

2009-2013 yılları arasında Brugge forması giyen ve sonrasında Kasımpaşa'ya transfer olan Donk'un, Hollandalı oluşu ve Belçika kulübüyle yakın ilişkilerinin transferde artı sağlayabileceği belirtildi. Bunların yanı sıra Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'in de daha önce dile getirdiği Donk'a olan hayranlığının Belçika ekibi için önemli olduğu aktarıldı.