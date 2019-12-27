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CLUB TOTAL üyelerine "Mutlubiev" hizmetlerinde indirim

Türkiye'nin lider akaryakıt markalarından TOTAL istasyonları, yenilenen mobil uygulaması ile kullanıcılarına önemli fırsat ve avantajlar sunuyor.

27.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:18 CLUB TOTAL üyelerine

'nin lider akaryakıt markalarından TOTAL istasyonları, yenilenen mobil uygulaması ile kullanıcılarına önemli fırsat ve avantajlar sunuyor.

TOTAL'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Total istasyonları mobil uygulamasını indirip, Club TOTAL'e üye olan kullanıcılar şimdi, ev/ ofis temizliğinden mobilya montajına kadar çeşitli hizmetler sunan Mutlubiev'in hizmetlerinden avantajlı fiyatlarla faydalanabiliyor. Club TOTAL üyeleri Mutlubiev üzerinden ilk hizmetlerini yüzde 25, ikinci ve daha sonraki tüm hizmetleri ise yüzde 15 indirimli olarak alıyorlar.

"Mutlubiev.com, ev temizliğinden çocuk bakımına kadar hizmet alanındaki ihtiyaçları karşılıyor; pazaryeri modeliyle değil, kendi sigortalı uzman çalışanlarıyla müşterilerine hizmet veriyor.

"Club TOTAL'in üyelerine sunduğunu bu fırsattan yararlanabilmek için; TOTAL istasyonları mobil uygulamasında yer alan kampanya sayfasından alınan kampanya kodunu, mutlubiev.com websitesindeki kampanya kodu alanına girmek yeterli oluyor.

"Club TOTAL üyesi olmak için akıllı telefonlardaki uygulama marketleri üzerinden ya da http://bit.ly/Club-Total adresinden TOTAL Türkiye uygulamasını ücretsiz indirerek kolayca üye olmak mümkün. Sizler de hemen indirip üyeliğinizi tamamlayın, her yolculukta kazanmaya başlayın.

"Türkiye'de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil Türkiye, Türkiye'ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor." (Fotoğraflı)



Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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