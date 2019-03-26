Cmc Kripto Para ve Borsaların Listelenme Ölçümünü Değiştirecek

Kaynak: DHA

– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin piyasanın önde gelen veri merkezi CoinMarketCap (CMC), borsada listelenen çeşitli borsaların "işlem hacimleri verilerini abarttıkları"na ilişkin araştırmanın ardından, listelenen borsaların ölçümünün değiştirileceğini açıkladı.ABD merkezli kripto para yatırım ve analitik şirketi The Tie'ın araştırması, çeşitli kripto para birimi borsasının platformlarına daha fazla yatırımcı çekmek için "işlem hacimleri verilerini abarttıklarını" ortaya koymuştu. Similar Web uygulaması kullanılarak Binance, Coinbase Pro, Gemini ve Kraken gibi borsaların internet sitelerini yapılan ziyaret sayılarının incelendiği ve borsaların iddia ettiği işlem hacmine bölündüğü araştırmada, söz konusu hacim ziyaret başına 591 dolar olarak hesaplanmıştı. Elde edilen rakamın, internet sitesi ziyaretleriyle çarpıldığında elde edilen işlem hacmi rakamlarıyla karşılaştırılırken, BitMAX, Lbank ve ZBG gibi borsaların işlem hacmi rakamlarının değiştirildiği görülmüş ve araştırmada, şu değerlendirme yer almıştı:"En büyük 100 borsanın işlem hacimlerine baktığımızda, bu borsaların yüzde 59'unun işlem hacimlerinin, Coinbase, Binance veya Kraken'de görmeyi beklediğimiz düzeylerin 10 katını bulduğunu gördük."Söz konusu araştırmanın ardından CMC'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "kullanıcıların geri dönüşlerinin" dikkate alındığı belirtilirken, şu değerlendirme yer aldı:"Bütün kullanıcılarımızın geri dönüşlerini dinliyor ve kullanıcılarımızın kripto para borsalarına ilişkin daha açık bilgilere ulaşabilmeleri için yeni ölçüm seçenekleri eklemek için çalışıyoruz."CMC'nin listeleme yöntemiyle ilgili Bloomberg'e konuşan CMC küresel pazarlama direktörü Carylyne Chan da, "Örnek olarak, düşük trafiğe sahip bir kripto para borsasının 300 milyon dolarlık hacmi fakat cüzdanında yalnızca 5 BTC varsa, bizim neyin "iyi" veya "kötü" olduğuna ilişkin bir karar vermemize gerek kalmadan, kullanıcılar bu durumda kendi kararlarını verebilecek" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul