CMC Turkey, Ar-Ge Merkezini Açtı

CMC Turkey, mevcut iş alanlarını büyütmek ve sektöre değer katmak amacıyla Ar-Ge merkezi açtı. Ar-Ge merkezi, ürün işlev tasarımı, değerlendirme analizi ve yeni işlevler sunacak ürünler için temel teknolojiler geliştirecek. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı ile hizmete giren merkezde yaklaşık 29 kişi görev yapıyor. Merkezin misyonu, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak amacıyla yeni işlevler sunan hizmetleri oluşturmak olarak belirlendi. Bu ürün ve hizmetler üretilirken de amaç, dış kaynak kullanımının önüne geçip, tamamen yerli ürünleri kullanmak olacak.

FİRMALARA ÖZEL, TERZİ USULÜ ÇÖZÜMLER

Hızlı ve düşük maliyetlerle inhouse yazılım çözümleri sağlayan CMC, süreç danışmanlığı ve 'terzi usulü' çözümleri, KOBİ'lere özel hizmetleri Ulaş Kazan ile iş ortaklarına farklı hizmetler sunuyor. Danışmanlık da veren CMC, şirketlerin ihtiyaçlarını tam olarak kavrayıp, bu ihtiyaçlar özelinde çözümler üretiyor. Aynı zamanda firmaların ilgili birimlerinin mevcut işleyiş haritasını (AS-IS) çıkararak, vizyoner görüşler doğrultusunda olması gereken (To-BE) yapıyı öneriyorlar. Şirketlere özel, terzi usulü ilerleyen bu danışmanlık sayesinde firmalar maksimum verimlilik sağlayabiliyor.

KOBİ'LER ULAŞ KAZAN İLE KAMPANYALARINI KENDİLERİ OLUŞTURUYOR

CMC Turkey'nin teknolojiyi kullanarak sunduğu bir diğer çözüm ise KOBİ'ler için hazırlanan, müşterilerin çağrı merkezi ihtiyacını self servis bir şekilde almasını sağlayacak web tabanlı platform "Ulaş Kazan". Yeni Nesil Çağrı Merkezi olarak adlandırılan Ulaş Kazan ile, kurumlar, müşterilerine çağrı ya da SMS yolu ile ulaşabiliyor. Kullanıcılar, Ulaş Kazan ile dilerse robotik aramalar sayesinde müşterilerine uygun fiyatlı bir şekilde ulaşabiliyor, dilerse de canlı müşteri temsilcileri ile profesyonel çağrı merkezi hizmeti alabiliyor. KOBİ'ler, kendi ihtiyaçları doğrultusunda satın alacakları paketler ile uzun dönemli kontrat imzalamadan çağrı merkezi hizmetine CMC kalitesiyle sahip olabiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YENİ PROJELER GELİŞTİRMEK GEREKİYOR

"Sürdürülebilirlik için, sürekli yeni projeler geliştirmek esastır" diyen CMC Turkey Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meriç Ayçin, "Her zaman vurgulayarak bahsettiğimiz güçlü IT departmanımızla beraber CMC Turkey, artık Ulaş Kazan gibi kendi ürünlerini de üretebilir hale geldi. Tüm bu gelişmelere paralel Kağıthane binamızda Ar-Ge merkezimizi hizmete açtık. Çığır açan ve yenilikçi teknolojik gelişme sağlayan Ar-Ge merkezimizle, yeni büyük ölçekli projeler üretmeyi hedefliyoruz" dedi.