Cmc Turkey'de İki Üst Düzey Atama

CEO görevini 2017 yılından beri sürdüren Aytaç Aydın, kariyerine CMC Turkey Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam edecek. Aydın'dan boşalan CEO'luk görevine ise CMC'de Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Banu Hızlı atandı.

Türkiye'nin en büyük dış kaynak hizmet sağlayıcı şirketleri arasında bulunan ve Mid Europa Partners yatırımlarından biri olan CMC Turkey'de iki üst düzey atama gerçekleşti.

Aytaç Aydın – CMC Turkey Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2017 yılından beri CMC Turkey CEO'su olarak görev yapan Aytaç Aydın, Mart ayı itibariyle kariyerine CMC Turkey Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam edecek.

Bankacılık, finans, yüksek teknoloji ve danışmanlık alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Aytaç Aydın, 2000'de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini ABD, Penn State Üniversitesi'nde aynı bölümde tamamlayan Aytaç Aydın,2001-2005 yılları arasında ABD'de yer alan TriQuint Semiconductor firmasında Kıdemli Program Müdürlüğü görevini yürüttü. TriQuint Semiconductor'daki görevi sonrasında INSEAD & Wharton Graduate School of Business'ta MBA yapan Aytaç Aydın, Türkiye'deki kariyerine 2006 yılında McKinsey & Company şirketinde proje müdürü olarak başladı. Bankacılık sektörüne Vakıfbank'ta 2008 yılında Alternatif Kanallar, İş Geliştirme ve Operasyondan Sorumlu Daire Başkanı olarak adım attıktan sonra, kariyerine 2010 yılında Finansbank'ta İş Geliştirme ve Stratejiden sorumlu Grup Müdürü olarak devam etti. Aynı bankada 2011 yılında Operasyon ve Alternatif Dağıtım Kanallarından Sorumlu Koordinatör ve ardından Şube ve Merkezi Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. OdeaBank A.Ş'de Süreç Geliştirme, Organizasyon, Operasyon ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Aytaç Aydın 2017 yılından beri CMC Turkey CEO'su olarak görev yapıyordu.

Banu Hızlı – CMC Turkey CEO'su

20 yılın üzerinde bankacılık deneyimi olan ve 2016 yılından beri CMC Turkey'de Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Banu Hızlı, Mart ayından itibaren CMC Turkey CEO'su olarak görev yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Banu Hızlı, kariyer hayatına 1996 yılında kurumsal bankacılık alanında başladı. Sonrasında çeşitli bankalarda şube yönetimi, bölge yönetimi, segment yönetimi, proje yönetimi ve kanal yönetimi rolleri içeren üst düzey pozisyonlarda bulundu. Banu Hızlı, CMC Turkey'de göreve başladığı 2016 yılından bu yana büyüme stratejileri, müşteri ilişkileri yönetimi ve hizmet çeşitliliği artış çalışmalarına öncülük yapmış ve özellikle bankacılık-finans sektöründeki CMC liderliğini güçlendirmiştir.

CMC Turkey, Banu Hızlı liderliğinde büyümeye devam ederken Türkiye'nin en güçlü markalarının hedeflerine ulaşmalarına teknoloji destekli, inovatif, esnek, verimli ve yüksek kaliteli hizmet ve yenilikçi ürünlerle destek olmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler