20.06.2019 13:51
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CME FedWatch: Temmmuz'da faiz indirim olasılığı yüzde 100

CME FedWatch: Temmmuz

ABD merkezli küresel piyasa şirketi CME Group'un yönettiği CME FedWatch Tool programı verilerine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında faiz indirme olasılığı yüzde 100.

ABD merkezli küresel piyasa şirketi CME Group'un yönettiği CME FedWatch Tool programı verilerine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında faiz indirme olasılığı yüzde 100.
Buna göre, Fed'in Temmuz'da faiz indirme olasılığını yüzde 100 olarak gören yatırımcılara göre, Fed Temmuz ayında yüzde 67.7 olasılıkla faizleri yüzde 2.0 - yüzde 2.25 düzeyine, yüzde 32.3 olasılıkla da yüzde 1.75 - yüzde 2.0 aralığına indirecek.
Fed'in Çarşamba günü sonlanan Para Politikası Toplantısı sonrasında faizleir sabit tutma kararını duyuran Fed Başkanı Jerome Powell, "Katılımcıları çoğu, uyumlu para politikasının güçlendiğini gördü" dedi ve faiz oranlarının düşürülebileceğine işaret etti.
Powell ayrıca küresel büyüme endişelerine değinerek, "risklerin arttığını görüyoruz" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası,Fed,Ekonomi

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