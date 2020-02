Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone olarak 50'yi aşkın ülkede 100 milyonun üzerindeki nesneye hayat veriyoruz. Bu nesnelerin arasındaki iletişimi önemsemekle beraber, yaptığımız işin amaç odaklı bir iş olmasına özen gösteriyoruz." dedi.Şahin, Türkiye'nin önde gelen iş dünyası ve pazarlama liderlerinin ev sahipliği yaptığı CMO Summit 2020'deki konuşmada, dijitalleşmenin şirketler için önemine dikkati çekti."Dijital Çağ"ın, giyilebilir teknolojiler, nesneler arası iletişim, insanların nesnelerle entegrasyonu, 3 boyutlu yazıcılar ve yapay zeka (AI) gibi birçok teknoloji türünü getirdiğini anlatan Şahin, bu teknolojilerin ne için kullanıldığı sorununun günden güne önem kazandığını söyledi.Şirketlerin yenilikçi teknolojileri işini dönüştürmek ve geliştirmek için kullanmaya çalıştığını belirten Şahin, yapılan bir araştırmaya göre şirketlerin yüzde 85'inin önümüzdeki 2 yıl içinde dijitalleşme ve benzeri alanlara yatırım yaptıkları takdirde rakipleriyle rekabet edebileceklerine inandıklarını aktardı.Başka bir araştırmaya göre şirketlerin yüzde 56'sının üst yönetimlerinin dijitalleşmeye yapılan yatırımın kendilerine gelir ya da karlılık olarak geri döndüğünü belirttiğini anlatan Şahin, "Yine aynı araştırmanın içerisinde bu yıl müşteri hizmetleri operasyonlarının yüzde 25'inde robotların kullanılacağı öngörülüyor. Bu oran 2017'de yüzde 2'lerdeydi, yüzde 2'den yüzde 25'e müthiş bir sıçrama... 2021'de tüm müşteri hizmetlerinin yüzde 15'i tamamen yapay zeka üzerinden gerçekleşecek." bilgilerini verdi.Şahin, 2022 yılında pazarlama harcamalarının yüzde 87'sinin tamamen dijitale dönüşmesinin beklendiğini anlattı."Fujifilm tamamen fotoğrafçılık olan işlerini medikal görüntüleme sistemlerine dönüştürdü"Değişen teknolojileri pazarlama süreçlerine adapte etmek için önce şirketleri komple dönüştürmek gerektiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:"Dönüşümü gerçekleştiren 20 şirket araştırmasına (T20) göre, şirketlerin temelde 3 alanda değiştikleri belirlenmiş. Bunlar; yeni büyüme öyküsü, ana işini yeniden konumlandırabilme ve finansal göstergeler. Bu 20 şirket işlerini tamamen dönüştüren, yeni iş alanları yaratan, finansal göstergelerde başarılı olan şirketler. 9 Numarayı örnek olarak belirledim. Geçmişte finansal sigorta şirketi olarak çalışan şirket kendini tamamen medikal görüntüleme işleme şirketi olarak tanımlamaya başlamış. Aynı zamanda Fujifilm var. Fujifilm tamamen fotoğrafçılık olan işlerini medikal görüntüleme sistemlerine dönüştürerek bu listeye girmeyi başarmışlar.Bu listeye girenlerin ortak özelliği, şirketi bir amaç uğruna çalıştırırken çıtayı yukarıda koymuşlar. Geçmişten kurtulmaktan korkmamışlar, eski işi geçmişte bırakma cesaretini göstermişler. Üçüncüsü yeni platformlar oluşturarak dijital fırsatlar yaratmışlar. Dördüncüsü yeni pazarlara girmek için hem insan kaynağı hem de şirketin çekirdek kaynağından yararlanması. Son olarak da inovasyonu tek bir departmana hapsetmeyip, bunu aslında şirketin tamamında kullanmak.Bu 5 temel faktör, şirketlerin dijital dönüşümde, şirket dönüşümünde geleceği yakalamaları ve finansal göstergelerini iyileştirmeleri adına... Biz de Vodafone olarak 50'yi aşkın ülkede 100 milyonun üzerindeki nesneye hayat veriyoruz. Bu nesnelerin arasındaki iletişimi önemsemekle beraber, yaptığımız işin amaç odaklı bir iş olmasına özen gösteriyoruz. Bu amaç da teknolojiyi insanlığın faydası için kullanabilmek. 2020'de de Türkiye'de teknolojimizle en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.""Bugün aldığımız kararlar yarının yöneticileri için çok önemli olacak"Zirvede düzenlenen Sınırları Olmayan Markalardan Pazar Deneyimleri Paneli'nde konuşan Türk Hava Yolları (THY) Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, sivil hava taşımacılığının; filo optimizasyonu, ağ optimizasyonu, satış ve pazarlama gibi kavramlardan oluştuğunu ifade etti.Sivil hava taşımacılığının büyümesini sürdürdüğünü anlatan Olmuştur, "Dünyada her yıl 4,4 milyar seyahat oluyor ve bu sürekli artmaya devam ediyor. Dolayısıyla dünyanın nereye gittiği belli, bizim nereye gideceğimiz belli. Uçakları dizerken büyüyen hacmi göz önünde bulundurarak karar vermemiz lazım. ve maalesef bazen bir uçak siparişi veriyorsunuz 3,5 yıl sonra teslim edilebiliyor size. O nedenle bugün aldığımız kararlar yarının yöneticileri için çok önemli olacak diyebiliriz." diye konuştu.Renault Mais Üst Yöneticisi (CEO) Berk Çağdaş, markanın her 3 Türk'ün ailesinden birinin muhakkak kullandığı bir marka olduğunu belirterek, "Ben bu markaya geleli 3,5 yıl oldu. Bence her CEO'nun göreve geldiği anda yapması gereken ilk şey; koşulsuz müşteri memnuniyeti, koşulsuz bayi memnuniyeti ve koşulsuz çalışan memnuniyetini sağlamak. İnsanı merkeze almak... Biz bunu yapmaya gayret ettik." diye konuştu.Markaya bir çağrı merkezi kurduklarını belirten Çağdaş, çağrı merkezlerinin dünya çapında başarıya ulaştığını söyledi.Çağdaş, Türkiye'nin Otomobili'nin başarıya ulaşmasını dilediklerini belirterek, markanın küresel pazarda ideal şekilde ölçeklenebilmesini temenni etti.Otomotiv talebinin 5-10 yıl sonra elektrikli araçların tercih edileceğini anlatan Çağdaş, "Değişim önce hibrite, ardından elektrikliye kayacak. Bunun müşteri ihtiyaçlarıyla bütünleşmesi gerekli. Burada bizim hizmetlerimizi dijitalleştirmemiz, müşterilerimizi tanımamız önemli. Biz salt araba satmaktan platform, deneyim satmaya evrildik." ifadelerini kullandı."O ülkenin şartlarına ve algısına göre bir pazarlama metodu geliştirmeniz gerekli"Unilever, İran, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü Kamuran Uçar, pazarlama faaliyetlerinde verimlilik için hitap edilen pazarın dinamiklerinin farkında olmak gerektiğini belirterek, "Popüler kültür katkı sağlar ama sadece bununla yetinmemek gerekli. İran'da güzellikten bahsetmek yasak. Orada o ülkenin şartlarına ve algısına göre bir pazarlama metodu geliştirmeniz gerekli." diye konuştu.Anadolu Efes CEO'su ve Bira Grubu Başkanı Can Çaka ve Nestle Türkiye Satış Genel Müdürü Erdem Çakır da şirketleri ve sürdürdükleri pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Simon Kucher & Partners Fiyatlama Gurusu Madhavan Ramanujam, ürün- pazar uyumunun fiyattan bağımsız düşünülemeyeceğini ifade ederek, müşterinin fiyatı en önemli ölçütlerden biri olarak tanımladığını söyledi.Google Glass'ın fiyatının fazla bulunması nedeniyle ilginin birkaç ay içinde azaldığını aktaran Ramanujam, fiyat farklılaştırmasının gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"İster sevin ister sevmeyin homojen bir pazar bulmanız çok zor. Normal su 1 dolarsa, gazlı su 2 dolar... Farklı şişelere koyarsanız farklı fiyatlara satarsınız. Fiyatlama konusunda Uber çok önemli bir örnektir. İnovasyonu paraya çevirmek ince bir zeka gerektiriyor çünkü. Baktığımız zaman Uber akşam ve geceleri 'sizi almaya gelecek aracım yok' demez hiçbir zaman, fiyatı çok daha yüksek göstererek sizi uyarır. 'Aracım var ama şu fiyata' der. Bu hem müşterinin uygulamadan soğuyup app'i silmesini engeller hem de uzaktan o yolcuyu almaya gelecek şoföre motivasyon olur."Gün boyunca düzenlenecek panel ve oturumlarla devam edecek zirve, akşam yapılacak "Türkiye'nin 50 Etkin Pazarlama Yöneticisi" ödül töreniyle sona erecek.