Cnbc: Boeing 737 Max Modeli İçin Güncellemeler Yayınlıyor

– ABD
merkezli havayolu şirketi Boeing
, Washington
, Renton'da bulunan tesisinde pilotlarını, 737 MAX modeli üzerinde yapılan güncellemeler hakkında bilgilendirecek.
CNBC'nin "konuyla ilgili kaynaklara" dayandırdığı haberine göre şirket, uçak yazılımı, kokpit uyarı sistemi ve pilot eğitimini geliştirerek otomatik uçuş kontrol sistemine (MCAS) ilişkin yaptığı güncellemeye güvendiğini duyurdu. Etiyopya
Havayolları 302 ve Lion Air 610 uçuşlarında Boeing'in 737 MAX kazalarının ardından Boeing'in tartışmalı modelinin kokpitinde, şirketin yerleştirilmesi için ekstra ücret ödemesini gerektiren önemli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ortaya çıkmıştı. Söz
konusu kazaların ardından Boeing, operasyona başlayacak olan uçaklarına söz konusu özelliklerin standart olarak yerleştirileceği sözünü vermişti.
Boeing'in 737 MAX modelinin kullanımı, kazaların ardından ABD ve Çin
dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde yasaklanırken Çin, Salı günü Boeing 737
MAx 8'in uçabilirlik sertifikasını askıya aldı - İstanbul
Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Boeing 737, Boeing, Ekonomi
Kaynak: DHA