ABD'li Şirketlerin Ambargosuna Uğrayan Huawei Kendi İşletim Sistemini Kuruyor

ABD'nin "ulusal çıkarları tehdit ettiği" iddiasıyla ABD'li şirketlerin Huawei'yle çalışmasını yasaklamasının ardından, söz konusu karara paralel olarak aralarında Google'ın da bulunduğu çeşitli şirketler de Huawei ile çalışmayacaklarını duyurmuştu. ABD yönetiminin söz konusu yasağı 90 gün erteleyeceği haberlerinin ardından, şirketin tüketici bölümü başkanı Richard Yu, Huawei akıllı telefon ve tabletlerde Google ve Microsoft işletim sistemlerinin kullanılamaması durumunda Huawei'nin kendi işletim sisteminin yıl sonuna kadar hazır olabileceğini söyledi.

"HUAWEİ BİR B PLANI HAZIRLAYACAK"

CNBC'ye konuşan Yu, "Huawei'de şu an hala Microsoft Windows ve Google Android kullanıyoruz fakat bu sistemleri kullanamazsak Huawei kendi işletim sisteminin kullanılması için bir B planı hazırlayacak" dedi.

Şirketin söz konusu işletim sistemlerini kullanamaması durumunda kendi işletim sisteminde Huawei'nin kendi uygulama mağazası App Gallery'nin kullanılabileceğini belirten Richard Yu, sözlerine şöyle devam etti:

"KENDİ İŞİMİZİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

"Bunu yapmak istemiyoruz fakat ABD yönetimi bizi bu önlemleri almaya zorluyor. Bu kararın yalnızca bizim için değil ABD için de olumsuz olacağını düşünüyoruz çünkü biz ABD işletmelerini destekliyoruz fakat böyle bir durumda kendi işimizi yapmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok."

Kaynak: DHA