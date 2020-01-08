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CNC robot ve makine üreticileri Bursa'da sunum yaptı

Japonya merkezli CNC, robot ve makine üreticisi Fanuc ile Alman otomasyon ve takım bağlama-iş bağlama sistemleri üreticisi Schunk yetkilileri, Bursa'da sanayicilerle buluştu.

08.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:10CNC robot ve makine üreticileri Bursa'da sunum yaptı
merkezli CNC, robot ve makine üreticisi Fanuc ile Alman otomasyon ve takım bağlama-iş bağlama sistemleri üreticisi Schunk yetkilileri, 'da sanayicilerle buluştu.
Kentteki bir otelde gerçekleşen programda, "Talaşlı İmalat ve Otomasyon Çözümleri" konu başlığı altında sunum yapıldı.
Firmaların yetkilileri, ürettikleri makine, robot ve teknolojileri hakkında Bursalı sanayicilere bilgi verdi. Etkinlik kapsamında katılımcılara robotlarla sunum gerçekleştirildi.
Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, yaptığı konuşmada, "Endüstri 4.0'ın; genel endüstri, otomotiv beyaz eşya, bilişim ev birçok farklı sektörde hedeflere ulaşmak için önemli bir parametre olduğunu söyledi.
Yiğit, bu noktada da sektörün önemli iki firması olarak talaşlı imalat ve otomasyon çözümleri konusunda sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübeyi katılımcılarla paylaştıklarını kaydetti.
Schunk Türkiye Genel Müdürü Emre Sönmez de firma olarak, çağın ihtiyaçlarını bir adım önden takip ederek oluşturdukları ürün yelpazeleriyle kullanıcılara hassasiyet, hız ve esnekliğe dayalı çözümler sunduklarını bildirdi.

Japonya, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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