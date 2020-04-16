CNN: ABD istihbaratı koronavirüsün Vuhan'daki viroloji laboratuvarında üretildiği iddialarını...

Amerikan CNN Televizyonu, ABD istihbaratının, dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne yol açan Covid-19 virüsünün Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinde yarasa virüslerinde araştırmalar yapan bir viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarını araştırdığını öne sürdü.

Uzun bir süredir komplo teorilerine konu olan bu iddia, önceki gün Washington Post gazetesinin yayımladığı bir haberle yeniden gündeme taşındı.

Gazete, Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden iki elçilik görevlisinin Ocak 2018'de Dışişleri Bakanlığı'nı laboratuvarın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve burada yapılan çalışmaların SARS benzeri bir salgının başlamasına neden olabileceği konusunda uyardığını yazdı.

ABD'nin teknolojik ve mali desteğiyle kurulduğu belirtilen laboratuvarın internet sitesinin geçen hafta Amerikalı yetkililerin ziyaretiyle ilgili haberi kaldırdığı belirtiliyor.

Sitede, laboratuvarda çalışan ve virüsün ilk görüldüğü kişi olduğu öne sürülen yeni mezun bir öğrencinin de profilini kaldırdığı söyleniyor.

Laboratuvar, salgının çıkış noktası olduğuna inanılan vahşi hayvanların da satıldığı balık pazarına birkaç kilometre mesafede.

'Biyolojik silah değil'

CNN istihbarat kaynaklarına dayanarak Amerikalı yetkililerin virüsün bir biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmadığı ancak Covid-19'un buradan kazayla yayıldığı ya da burada çalışan bir kişinin hastalığı başkalarına da bulaştırmış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'e dün bu iddialar soruldu.

Org. Milley, "İstihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. (Virüsün) doğal yollarla ortaya çıktığına dair önemli ölçüde kanıt olmasına rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Ama yine de tam emin olamayız" dedi.

CNN, virüsün Vuhan'daki laboratuvardan kaynaklandığı teorisinin Trump'ın destekçileri ve Kongre'deki Cumhuriyetçiler tarafından gündemde tutulduğunu öne sürdü.

CNN bu grupların dikkatleri krizi yönetim biçimi eleştirilere hedef olan Trump'tan uzaklaştırmaya çalıştığını savundu.

Trump: Diğer ülkeler sayıları gizliyor

ABD Başkanı Trump, dünya çapında ölümlerin önemli bir kısmının neden ABD'de gerçekleştiğiyle ilgili bir soruya, diğer ülkelerin ölü sayılarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Çin'in adını veren Trump, "Bu ülkelerden gelen sayılara inanan var mı?" diye sordu.