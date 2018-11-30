Cnn, Filistin'i Desteleyen Yorumcuyu Kovdu

ABD
'nin televizyon kanalı CNN, Birleşmiş Milletler
'de (BM
) Filistin
'i desteleyen yorumcusu Marc Lamont Hill
'in görevine son verdi.
ABD'nin televizyon kanalı CNN, "Filistin nehirden denize özgür bir ülkedir" ifadelerini kullanan Temple Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Profesör Marc Lamont Hill'in görevine son verme kararı aldı. Hill konuşmasında Filistin'deki tüm tarihi alanların Batı Şeria
, Gazze
ve İsrail
topraklarının barışçıl ve güvenli yerler olması gerektiğini vurguladı. Hill, BM'de Filistin ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben Filistin'in özgürlüğünü ve Filistin determinasyonunu destekliyorum. İsrail'in politikalarına ve yaptıklarına şiddetle karşıyım. Yahudi karşıtlığını, Yahudilerin öldürülmesini ya da konuşmamdan dolayı bana atfedilen sözleri desteklemiyorum. Bütün hayatımı bunlarla savaşarak geçirdim" şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde CNN muhabiri Jim Acosta ile Başkan Donald Trump
arasındaki tartışma, ülkenin gündemini uzun süre meşgul etmiş, Trump muhabire ağır sözler söyleyerek konuşmasına ve soru sormasına müsaade etmemişti. Aynı tavrı sergileyen CNN, Birleşmiş Milletler'de Filistin'i savunan bir konuşma yapan yorumcusu Lamont Hill'in işine son verdi. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri,Birleşmiş Milletler,Hill,Filistin