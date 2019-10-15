CNN'in başkanından Trump talimatı: Azil haberlerine odaklanın

Kendisini "gerilla gazeteci" olarak tanıtan James O'Keefe isimli bir twitter hesabından "CNN'i ifşa et" etiketi ile Zucker'in ve diğer CNN çalışanlarının gizli ses ve görüntü kayıtları paylaşıldı.

Zucker'in, tarihi verilmeyen sabah toplantısında çalışanlarına yönelik yaptığı belirtilen konuşmasının ses kaydında, "Diğerleri umurumda değil, sadece Trump'ın azline odaklanalım." dediği duyuldu.

Bütün gidişatın Trump'ın azline yönelik olduğunu savunan Zucker, ayrıca Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile arkadaşça ilişkileri olan çalışanlarından da bunu sonlandırmalarını istedi.

Zucker, Trump'a yakınlığı ile bilinen Fox haberi de eleştirerek, "Şu an Amerika'da olan durum yıllar süren sahte haberlerin sonucudur, Fox haberlerinin komplo saçmalıklarıdır. Bu sahte haberler, yıkıcılığın daha ötesinde Amerikan toplumuna derin bir şekilde işlemiştir." ifadesini kullandı.

"TRUMP'A KARŞI ŞAHSİ KAN DAVASI VAR"

Paylaşımda ayrıca CNN medya koordinatörü Nick Neville'in de bir ortamda çekilmiş video görüntülerine yer verildi.

Neville'in "CNN Başkanı Zucker'in Trump'a karşı şahsi bir kan davası var. Bu Trump için iyi olmayacak, Zucker, Trump'tan nefret ediyor." sözleri paylaşıldı.

CNN sözcüsü Matt Dornic'in, söz konusu videoda yer alan ses ve görüntü kayıtlarının doğruluğunu inkar etmediği ancak haberi yorum yapmaya değecek kadar önemli görmediği kaydedildi.

CNN Televizyonu Başkanı Jeff Zucker

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Donald Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.