Cnn'in New York Ofisindeki Bomba Alarmı

NEW Bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilen CNN'in New York
ofisinin bulunduğu Time Warner
Center binasında tehlikenin geçtiği ve durumun normale döndüğü bildirildi.
New York Polis
Departmanından (NYPD
) yapılan yazılı açıklamada, Time Warner Center'daki tehlikenin geçtiğini duyuruldu.
Polis, bomba ihbarı nedeniyle trafiğe kapatılan 58. sokağın da hem yaya hem araç trafiğine açılarak, durumun normale döndüğünü kaydetti. ABD
'nin en büyük yayın kuruluşlarından CNN'in New York ofisinin bulunduğu Time Warner Center binası, bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmıştı.
Don Lemon'un sunduğu "CNN Tonight" adlı programın canlı yayında olduğu anlarda binada yangın alarmı çalması sonucunda kanal canlı yayını durdurup bant yayınına geçmişti.
Binanın tahliye edilmesinden kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump
'ın "Yalan haberler-Halkın düşmanı" şeklindeki Twitter
paylaşımı tepki toplamıştı.
Ekim ayında da şüpheli paketler gönderilmişti
ABD'de geçen ay yapılan ara seçimler öncesi, ekim ayında eski ABD Başkanı Barack Obama
ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton
da dahil olmak üzere birçok Demokrat Partili ismin adreslerine içinde "boru bombası" adı verilen bir düzenek bulunan paketler gönderilmişti. Söz
konusu paketlerin adreslerinden birisi de CNN'in New York ofisi olmuş, bina bomba alarmı nedeniyle tahliye edilmişti.
Paketleri gönderdiği belirlenen 56 yaşındaki Cesar Altieri Sayoc, cuma günü Florida
'da gözaltına alınmıştı. Cumhuriyetçi Parti
'nin resmi üyesi olan Sayoc'un sosyal medya hesaplarında Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra liberallere karşı komplo teorilerinin yer aldığı belirlenmişti.
Amerika Birleşik Devletleri,Time Warner,New York
07 Aralık 2018 Cuma 08:23