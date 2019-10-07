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CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PKK-PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi

CNN Türk ekranlarında tepki çeken bir olaya imza atıldı. PKK-PYD terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ANHA'nın logosu dakikalarca CNN Türk ekranlarında yer aldı. Durumu fark eden yetkililer daha sonra ANHA'nın logosunu sansürledi.

07.10.2019 17:17

CNN Türk bugün dikkat çeken anlar yaşandı. Bir güvenlik uzmanının CNN Türk ekranlarında Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri yorumladığı anlarda, ekrana terör örgütü PKK/PYD'nın medya uzantısı Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) görüntüleri verildi.

AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Olayın sosyal medyada yer bulmasının ardından ANHA'nın logosu sansürlendi. Diğer kanallarda da yayınlanan görüntülerde logonun sansürlenmesi fakat CNN Türk ekranlarında sansürlenmemesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Görüntülerde neden ANHA logosunun kaldırılmadığı veya alternatif bir kaynak kullanılmadığı ise akıllara "Acaba kasten mi yapıldı" sorusunu getirdi.

İMAMOĞLU'NU PHOTOSHOPLAMIŞLARDI

CNN Türk daha öncede Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği fotoğrafı montajlayarak İmamoğlu'nun kafasını foroğrafa eklemişti. Montajlanan fotoğraf CNN Türk ekranlarında yer bulmuştu.

CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PKK-PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi

Fırat, PKK, Magazin, Güncel

YORUMLAR(16)
ATI ALAN BEYAZSARAYI GEÇTİ:sen bütün kozlarımızı bad ve siyanit ağabeyleri musevilere peşkeş çek ondan koltuk korkusundan dolayı ekonomiyi ateşe at
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M.ÇEK:Tüpçüüüüü neler oluyor? Reis seni hammm yapar ha
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RAA:CNN, nin lisansi iptal edilsin artik bu apacik terör yanciligidir ve sahipleride adalet önünde hesap versin
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VATAN SEVER:İZLEMEYİN BAKALIM KİME İZLETECEK
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YOZGATLI:NE VAR BUNDA HERKES OKUYOR SEYREDiYOR ANHA YI, ONLARDA YALAN YOK, NEYSE O.
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MARDINLI DEHO:BASLADI ORGUT YANDASLARI BATININ MASALARI MANTAR CILI GIBI CIKMAYA TC BUYUKTUR GUCLUDUR IZORUNA GIDEN BORUUUUUSUNA GITMEDEN DEFOLUP GITSIN
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DALYALI:Yazıklar olsun CNN
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KAZIM AGA:BU ORGUT YANDASI PARTI TV KANALLARI HEPSI YARGILANIP KAPATILMALI SAVCILARIMIZ NEREDESINIZ?
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AHMET:tüpçüden televizyoncu bu kadar olur herkes bildiği işi yapsa sorun olmaz
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SERKAN:Moderatörün dalgınlığına gelmiştir. Bilerek yapacağını sanmam CNN '' nin
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