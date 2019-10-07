CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PKK-PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi

CNN Türk bugün dikkat çeken anlar yaşandı. Bir güvenlik uzmanının CNN Türk ekranlarında Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri yorumladığı anlarda, ekrana terör örgütü PKK/PYD'nın medya uzantısı Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) görüntüleri verildi.

AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Olayın sosyal medyada yer bulmasının ardından ANHA'nın logosu sansürlendi. Diğer kanallarda da yayınlanan görüntülerde logonun sansürlenmesi fakat CNN Türk ekranlarında sansürlenmemesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Görüntülerde neden ANHA logosunun kaldırılmadığı veya alternatif bir kaynak kullanılmadığı ise akıllara "Acaba kasten mi yapıldı" sorusunu getirdi.

İMAMOĞLU'NU PHOTOSHOPLAMIŞLARDI

CNN Türk daha öncede Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği fotoğrafı montajlayarak İmamoğlu'nun kafasını foroğrafa eklemişti. Montajlanan fotoğraf CNN Türk ekranlarında yer bulmuştu.