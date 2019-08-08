CNN Türk Genel Müdürü olarak atanan Murat Yancı kimdir?

Daha önce A Haber'de çalışmış olan Murat Yancı, CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü görevinden alınarak CNN Türk Genel Müdürlüğüne atandı. Murat Yancı kaç yaşında, nereli? Murat Yancı kariyeri, hayatı…

MURAT YANCI KİMDİR?

Gazeteci, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur.1994 yılında Akşam Gazetesinde muhabir olarak mesleğe adım atan Yancı, ardından Hürriyet Gazetesi'ne geçti. Sonraki yıllarda Kanal E ve Brt haber merkezlerinde görev yaptı.Sonrasında Star Tv'de 'Metin Uca ile Günaydın Türkiye'nin editörlüğünü yürüttü. TRT'de yayınlanan 'Kırılma Noktası' adlı haber-belgesel programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.

A HABER'İN KURULUŞUNDA YER ALDI

Murat Yancı, 2007 yılında Kanal 24'e geçerek creatif editör olarak çalıştı. Ardından Kanal D iç yapımlara transfer oldu. 2011 yılında A Haber'in kuruluş aşamasında kanalda görev aldı. Yaklaşık beş yıl A Haber Haber Müdürlüğü görevini yerine getiren Murat Yancı'nın yayınlanmış dört belgeseli bulunuyor.