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CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar

CNN Türk muhabiri Ferit Demir'in depremzedelerle yaptığı röportajda "Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Muhabir tepki çeken sözleri nedeniyle Twitter'dan bir açıklama yaparak "Sarı basın kartı iptal edilen bir gazeteci olarak o soruyu yaranmak için sormadım" dedi. Muhabir daha sonra ise özür diledi.

25.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:30

Elazığ'da meydana gelen, 25 kişinin ölümüne, 1243 kişinin yaralanmasına neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından; vatandaşlar, çadırlara okullara ve salonlarına sığındı. Depremzedelerin kaldığı çadırlardan birine giden CNN Türk muhabiri Ferit Demir, "Çok sarsıntı oldu. Ama huzurla bu çadır içinde oturuyorsunuz" sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"SICACIK ÇADIRLAR İÇİNDE OTURUYORLAR, MUTLULAR"

CNN Türk muhabiri, depremzedelerin 'sıcacık çadırları' içinde ne kadar mutlu olduklarını anlatmaya çalışırken, çadır içindeki depremzedeler, "Kapılar açılmalı, çocuklar hep üste üste bindi" karşılığını verdi. Muhabir sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu anda bulunduğunuz manzaradan mutlusunuz. Dün tedirginlikle dışarıda geçirmişlerdi zamanlarını. Bugün sıcacık çadırları içinde oturuyorlar, mutlular. Bu mutluluk da, insanların çadırları evlerinin yakınlarına kurmalarından. Çadırları evlerine yakınlarına kurdukları için de mutlu bir şekilde, hem evlerinin yakınında eşyalarını, yiyeceklerini getiriyorlar. Birazdan çayları da kaynamak üzere, çaylarını demlemek üzereler. Sıcacık çaylarını içecekler"

"YARANMAK İÇİN SORMADIM"

Muhabir Ferit Demir, diyaloğunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaparken, "Sarı basın kartı iptal edilen bir gazeteci olarak o soruyu yaranmak için sormadım" dedi.

"KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM"

Demir'in açıklamaları şöyle: "Sorduğum bir soru sorası linç edildim herkes kendince yorum yazmış hakaret ermiş. Ne desem de herkes bildiğini yazacak ama ben sadece tek twit ile düşüncemi yazacağım gerisi size kalmış. 20 saattir deprem bölgesinde yaşanan durumu takip ediyorum. Kimsenin adamı değilim. Vatandaş dün dondurucu havada sabahlamıştı bugün sıcak çadırda kalıyordu. Mutlumuzunuz bu durumda diye sordum eğer o vatandaşlar mutsuzsuz kimse bize sahip çıkmıyor deseydi ne olurdu?

"GAZETECİLİK REFLEKSİYLE SORDUM"

"Ben vatandaşın vereceği cevabı bilmiyordum mutluyuz dediler linç edildim, mutsuzsuz deselerdi yine linç edinecektim ben gazetecilik refleksiyle sordum. Aklımda fikrinde başka bir düşünce asla yok. Yandaş yada birilerine yaranma niyetinde olan bir gazeteci olsam annem beni evlatlıktan red ederdi. Sonuç olarak sarı basın kartı iptal edilen bir gazeteci olarak o soruyu yaranmak için sormadım. Yazacaklarım bu kadar."

MUHABİR ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından ikinci bir açıklama daha yapan muhabir Ferit Demir, "Arkadaşlar yayınımı defalarca izledim ve bende şimdi kendime kızdım. Ama fakat demeden beni eleştiren herkesten ve tüm gerçek gazetecilerden özür diliyorum. Sorulmaması gereken bir soruyu sormuşum, üstelik gazetecilik etiği içinde var olmayan bir soru olmuş bunu kabul ediyorum" diyerek özür diledi.

Muhabirin bu diyaloğu sosyal medyadan tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları:

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CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar

Ferit Demir, Güncel


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