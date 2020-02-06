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CNN Türk'te uçak kazası için bağlanıp siyaset yapan pilotu yayından aldılar

Eski savaş pilotu Bahadır Altan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla bağlandığı CNN Türk canlı yayınında konuyu Kanal İstanbul ve 3. havalimanına getirince apar topar yayından alındı.

06.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:28

CNN Türk ekranlarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili yaptığı yayına eski savaş pilotu Bahadır Altan telefonla bağlandı. Kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunması beklenen eski savaş pilotu, konuyu birden bire Kanal 'a ve diğer mega projelere getirdi.

"ÜLKE FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ"

Altan, "Ülke olarak bir duralım. Biz hala 3. havalimanındayız, hala kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Deprem bekliyor İstanbul'u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım" diye konuştu.

SUNUCU "TEŞEKKÜR EDERİZ" BAĞLANTIYI SONLANDIRDI

Bunun üzerine devreye giren sunucu, "Bahadır Altan çok teşekkür ederiz yorumlarınız için" diyerek telefon bağlantısını sonlandırdı. Canlı yayında yaşanan bu olay sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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CNN Türk'te uçak kazası için bağlanıp siyaset yapan pilotu yayından aldılar

Sabiha Gökçen, İstanbul, Politika, Güncel


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