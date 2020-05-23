CNN Türk'ten İsimsiz Kahramanlar belgesi

CNN Türk'ten İsimsiz Kahramanlar belgesiİSTANBUL, (DHA) - CNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18: 00'de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.

23.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:02
CNN Türk'ten İsimsiz Kahramanlar belgesi
İSTANBUL, (DHA) - CNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18: 00'de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek. Belgeselde, pandemi mücadelesinin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın gözünden yaşanılan süreç aktarılacak.
Onlar pandemi sürecinde en ön cephede savaşan kahramanlar?
Onlar hekim, hemşire, hasta bakıcı ama önce insan...
Evlatları, anne-babaları, kardeşleri var.
Onlar isimsiz kahramanlar?
Ne yaşadılar, nasıl dayandılar, bu mücadeleyi nasıl yönettiler?
Belgeselde, pandemi mücadelesinin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın gözünden yaşanılan süreç aktarılacak.
'İsimsiz Kahramanlar' belgeseli 24 Mayıs Pazar günü saat 18: 00'de CNN TÜRK'te olacak.
CNN Türk’ten İsimsiz Kahramanlar belgesi

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel, Haber

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