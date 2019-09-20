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CNR Beauty & Wellness Show İstanbul'a ziyaretçi akını

Gençlik formüllerinin görücüye çıktığı CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, gençleştiren mucize teknolojileriyle de ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

20.09.2019 15:40CNR Beauty & Wellness Show İstanbul'a ziyaretçi akını
Gençlik formüllerinin görücüye çıktığı CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, gençleştiren mucize teknolojileriyle de ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
CNR Holding'ten yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül'e kadar devam edecek olan fuarda, gençleştiren mucize teknolojik ürünlere dair örnekler büyük ilgi çekiyor. Genç görünmek isteyenlerin adeta akın ettiği fuarda ziyaretçiler profesyonel makyajdan estetiğe kadar güzelliğe dair 400'ü aşkın markanın ürünlerini aynı anda görme fırsatı yakalıyor.
Makyaja ve estetiğe dair en son uygulamalar bu fuarda
İkinci gün yerli ve yabancı TV şovlarında makyaja kattığı yeniliklerle Türkiye'nin en iyi makyözlerinden biri olarak gösterilen Pınar Aktaş'ın profesyonel makyajın sırlarını paylaştığı özel bir workshopa sahne olan fuarda, estetik ve kök hücre konuları da ele alındı. Uzman Diyetisyen Merve İlter'in "Cildimize iyi gelen besinler" hakkında merak edilenleri açıkladığı oturumunun yanı sıra Mezoterapi Derneği'nin kurucu hekimlerinden Doç. Dr. Şule Güçlü Şakrak ise "Ciltte Yaşlanma Yönetimi" başlıklı bir sunum yaptı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Teymur ise "En son trend Anti aging'de cerrahi yaklaşım ve kök hücre" konularını gündeme taşıdı.
Fuarı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor
Yerli firmaların yanı sıra Almanya, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Hindistan, İsrail, İspanya, İtalya, Pakistan, Polonya, Tayland, Tayvan ve ABD'nin de bulunduğu ülkelerden markaların katıldığı fuarı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Pınar Aktaş, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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