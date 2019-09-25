Haberler » Güncel » Haber

CNR İMOB tanıtımları hız kesmiyor

CNR İMOB, dünyanın en büyük salt mobilya fuarı olma özelliğini korumak için yurt dışı tanıtım ve pazarlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

25.09.2019 16:22CNR İMOB tanıtımları hız kesmiyor

CNR Holding'in, 16. CNR İMOB 2020 yurt dışı tanıtımı ABD, Çin, Almanya, Rusya, Dubai, İtalya, Cezayir, Malezya ve Hindistan'ın ardından bu kez İspanya'da yapıldı. İspanya'nın en önemli şehirlerinden Valencia'da, 17-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla yüz bine yakın potansiyel mobilya alıcısına ulaştırıldı.

En son ocak ayında düzenlenen fuarda 1.2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi, 1.5 milyar dolarlık da iş bağlantısı gerçekleştirilmişti. Binden fazla markanın yer aldığı 15. CNR İMOB'da, 38 bin 816 yabancı ziyaretçi ağırlandı. CNR İMOB 2020, yurt dışı tanıtımları sayesinde hem yabancı alıcı sayısını, hem de fuar esnasında gerçekleştirilen ihracat oranını yüzde 50 artırmayı hedefliyor.


İnşaat Mühendisleri Odası, Hindistan, İspanya, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
17:23 Biyonik kulakla ilk defa işiten Yusuf'a sürpriz teklif
17:23 Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (3)
17:22 Banaz'da "dumansız araçlar" uygulaması
17:22 Orman yangınındaki kundaklama iddiasına tutuklama
17:22 Gülben Ergen'in projesi Diyarbakır'a okul kazandırdı
17:22 Bodrum'da dere yatağı taştı, otomobil derede sürüklendi
17:22 Büyükşehir Belediyesi'nden atla terapi hizmeti