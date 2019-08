CNR, Mersin'de 1,5 yılda 16 fuar düzenleyecek

MERSİN (İHA) – Mersin 'deki fuar organizasyonlarını gerçekleştiren CNR Holding, kentte bu yıl 4, 2020'de 12 olmak üzere 1,5 yılda toplam 16 fuar düzenleyecek. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, şehirlerin zenginleşmelerinin fuarlarla olduğunu belirterek, "Mersin'deki fuar sayımızı artırdık. Yabancı alıcıları Mersin'e getirmek üzere çalışmalara başladık. Mersin, bundan böyle pek çok yabancı alıcının gelip satın aldığı, bağlantı yaptığı bir yer haline gelecek" dedi.Mersin'de her yıl düzenlenen fuarları organize eden CNR Holding yönetimi, kentte bu yıl ve 2020'de gerçekleştireceği fuarlar ile Mersin'e katkılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ile CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan'ın katılımıyla düzenlenen toplantı bir otelde gerçekleştirildi."Şehirler fuarlarla zenginleşiyor"CNR Holding Başkanı Ceyda Erem, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada değişen ve gelişen ekonomik trendler olduğunu belirterek, fuarların da bunlardan biri olduğunu söyledi. Fuarcılığın Almanya ile geliştiğini vurgulayan Erem, "Bu fuarlar şehirlere ciddi para bırakıyor. Almanya'yı Fransa, İtalya takip etmiş. En son Milano'da yapılan bir haftalık mobilya fuarında Milano belediye başkanının açıkladığı gelir 1,5 milyar Euro; çok büyük bir para. Fuara gelen asıl büyük gelir; yurt dışından gelen alıcı. Binlerce alıcı otellerde kalıyor, o ülkenin havayolları kazanıyor, restoranlar bir gecede 3-5 kez masa değiştiriyor, şehir içi ulaşım taksiler, şehirdeki tüm eczaneler dahil bütün mağazalar gece saat 12'ye kadar açık. Oteller, restoranlar, mağazalar kazanıyor. Yani şehirlerin zenginleşmesi fuarlarla oluyor" diye konuştu.Almanya'da başlayan bu trendin Avrupa'nın bütün şehirlerine de kaydığını ve çok başarılı bir şekilde uygulandığını ifade eden Erem, Türkiye'de de bunu İstanbul'da yapmaya başladıklarını ifade etti."Mersin'deki fuar sayımızı artırdık. Yabancı alıcıları Mersin'e getirmek üzere çalışmalara başladık"Mersin'de önümüzdeki yıl için açıkladıkları 12 fuarla da Mersin'e de aynı zenginliği getirmek için çalışacaklarının altını çizen Erem, "Mersin'deki fuar sayımızı artırdık. Ayrıca, İstanbul fuarlarımız için uzun yıllardır oluşturduğumuz ve uluslararası ortak şirketlerimizden aldığımız datalarla yabancı alıcıların önemli kısmını da Mersin'e getirmek üzer çalışmalara başladık. Mersin, bundan böyle pek çok yabancı alıcının gelip satın aldığı, bağlantı yaptığı bir yer haline gelecek."Yaptıkları incelemeler sonucu Mersinli üreticilerin ihracatını, Irak, İran, Rusya, Suriye, Ukrayna, körfez ülkeleri ve İsrail'e gerçekleştirdiğini dile getiren Erem, "Bizim fuarlarımız Çinlileri, Uzakdoğuluları, Tayvanlıları ağırlıyor. Hatta bu yıl Amerika ve Güney Amerika'dan ziyaretçi ağırlamaya başladık. Tabii ki en büyük ziyaretçi grubumuz Almanya, Fransa, İtalya, Rusya. Rusya, bütün fuarlarımız için çok önemli. Ayrıca Rusya Mersin için de çok önemli. Ama biz özellikle Ortadoğu'dan İran, Irak, Suriye ve körfez ülkelerinden Mersin'e gelecek alıcıları organize ediyoruz. Davet ettiğimiz zaman onlara burada ne göreceklerini iyi bir biçimde önlerine koyduğumuzda, yabancı alıcılar ticari düşüncelerle hareket ettikleri için her ülkeye gidip nereden daha kolay ve kaliteli mal alabilirim diye geliyorlar" ifadelerini kullandı.Vali Yardımcısı Deniz ise fuarların, bir kentin ekonomisinin, ticaretinin gelişmesine, tanıtımının yapılmasına ciddi katkısı olduğunu vurguladı. Fuarların, bu tanıtımı sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de gerçekleştirebildiklerine işaret eden Deniz, "İlimizin ekonomisinin, ticaretinin daha da gelişmesi fuarların çoğalmasıyla doğru orantılı olacağı kanaatini taşıyorum" dedi.Kızıltan'dan fuarlara destek çağrısıMTSO Başkanı Kızıltan da kentte düzenlenen fuarlara her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Fuarlarla herkesin kazanacağını belirten Kızıltan, "Mersin'in Türkiye ekonomisine katkı sağlaması gerekiyor. Artık helvayı yapmamız lazım. Her türlü fedakarlığı gösterip bu fuarları en iyi şekilde yapalım. Biz de sahip çıkıp bu fuarların en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız ki sürekliliği olsun" diye konuştu.CNR Holdingi İcra Kurulu Üyesi Erhan Çelik ise Mersin'in ticari potansiyelinin ve stratejik konumunun farkında olduklarını kaydetti. Alıcı ve satıcıya ulaşmanın tecrübe gerektirdiğine dikkat çeken Çelik, "Fuarcılık sektöründe tecrübe datayla eşit. CNR Holding, Türkiye'nin en büyük datasına sahip 5 şirketinden birisi. 5 kıtada 186 ülkede sahip olduğu data ile 16 fuarı paylaşacak. Dünya gözünü Mersin'e çevirip Mersin'in farkına varacak. Tanıtım eksiğini kapatacak kadar reklam ve tanıtım faaliyeti içinde olacağız. Sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yapacağız medya tanıtımını. Fuarlar başlamadı ama biz Mersin tanıtımlarına başladık" ifadelerini kullandı. - MERSİN