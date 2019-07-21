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Rıfat Serdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Çoban Ateşi Hareketi partileşiyor

Eski Bakan Rıfat Serdaroğlu, merkez sağda konumlanan Çoban Ateşi Hareketi'nin 1,5 yıldır pek çok ilde örgütlendiğini ve bir süre sonra partileşeceğini söyledi.

21.07.2019 13:29

Merkez sağda yeni bir parti için uzun süredir Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma yürüten Çoban Ateşi Hareketi, İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi. Eski Bakan Rıfat Serdaroğlu, birçok ilde örgütlenen hareketin yeni bir adım atacağını söyledi.

Öncülüğünü eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu'nun yaptığı merkez sağ çizgideki Çoban Ateşi Hareketi, İstanbul'da Dedeman Otel'de toplandı. Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik konusundaki hassasiyetlerinin altını çizen Serdaroğlu, darbelerin en çok demokrat yurttaşlara zarar verdiğini belirterek, 1.5 yıldır pek çok ilde örgütlenen hareketin, bir süre sonra partileşeceğini açıkladı.

SERDAROĞLU GÖREV ALMAYACAK

Serdaroğlu, kendisi dahil, eski siyasetçilerden hiçbirinin partide aktif görev almayacaklarını, sadece kılavuzluk yapacaklarını, partinin yönetiminin gençlerden ve kadınlardan oluşacağını belirtti. Serdaroğlu, genel başkanın, harekete katkı veren yurttaşların yapacağı seçimle belirleneceğini söyledi.

Rıfat Serdaroğlu

MERKEZ SAĞ TANIMLAMASI

Çoban Ateşi Hareketi'nin İstanbul'daki önemli isimlerinden Gürkan Çakıroğlu da Türkiye'nin, hukuk devleti olma niteliğini yitirdiğini ve ciddi bir rejim bunalımı yaşadığını ifade ederek, siyaset yapmak isteyen aydınları, gençleri, kadınları harekete destek olmaya çağırdı. Çakıroğlu, "Türkiye'nin geldiği durumun en büyük sorumlusu sağ ve merkez sağ iktidarlardır. Bunu aşmak, sorunları çözmek de öncelikle yine merkez sağın görevidir" dedi.

Rıfat Serdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Çoban Ateşi Hareketi partileşiyor
Rıfat Serdaroğlu , İstanbul, Politika, Güncel

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