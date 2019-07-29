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Çoban çocukların derede yüzme keyfi

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde çobanlık yapan çocuklar, sıcak havalarda bunalınca derelerde yüzerek serinliyor.

29.07.2019 16:35 Çoban çocukların derede yüzme keyfi
Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde çobanlık yapan çocuklar, sıcak havalarda bunalınca derelerde yüzerek serinliyor.
Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulduğu Saray ilçesine bağlı köylerde hayvanlarını otlatan çocuklar, Üç Çatal Deresi'nde yüzmenin keyfini yaşıyor.
Çocuklardan Ahmet Hakan Sarı, havaların çok sıcak olduğunu belirterek, "Temmuz ayındayız havalar çok sıcak geçiyor. Koyun ve kuzularımızı meralarda otlatırken bu dereye gelip yüzerek serinliyoruz. Sıcak havada hayvanları meralarda otlatmak zor oluyor. Sıcaktan bunaldığımızda burada yüzüyoruz." ifadesini kullandı.
Çocuklardan Mehmet Ersayar da derede serinlemenin keyfini çıkarttıklarını dile getirerek, "Sıcak havada arkadaşlarla yüzerek hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz. Suyun keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Saray, İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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