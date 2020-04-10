Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çoban desteği bugün ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

10.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:20
Çoban desteği bugün ödenecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak.
Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu Ekonomi
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Ekonomi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Türkiye’ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor Ekonomi
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Haberler ›› Ekonomi ››Çoban desteği bugün ödenecek - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:22: Adana Ticaret Borsası - Ekonomi 16:22: Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi 16:12: ABD'de enflasyon martta beklentinin üzerinde düştü - Ekonomi 16:06: "Sakıp Ağa"ya veda edeli 16 yıl oldu - Ekonomi 16:02: İnşaatçılar online satışa geçti - Ekonomi 15:21: AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı - Ekonomi 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber