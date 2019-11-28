Çoban kardeşlerin zorlu mesaisi

TOKAT'ta çobanlık yapan Ebubekir (21) ve Burhan Koçak (20) kardeşler, sabah hayvanlarla başlayan mesailerini gün boyu arazide sürdürüyor. Yeni doğan kuzuları da kucaklarında gezdiren çoban kardeşler, havanın kararmasıyla birlikte mesailerini tamamlayarak köye dönüyor.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde yaşayan Kudret-İsmail Koçak çiftinin 4 oğlundan Ebubekir ve Burhan Koçak kardeşler, küçük yaşta çobanlık yapmaya başladı. Hevesle başladıkları sürü yönetimi, kısa süre içerisinde kardeşlerde meslek haline geldi. Sabahın erken saatinde evden çıkarak ahıra giden Koçak kardeşler, kuzuları annelerinden ayırarak normal sürülere katıyor. Yaklaşık 300 koyunu önlerine alıp, günde 5 kilometre yol kat ederek besileri meralarda otlatıyor. Öğle yemeğini ateş üstünde demledikleri çay eşliğinde yiyen Koçak kardeşler, besilerin genel bakımlarını da yapıyor. Koyunların yünlerine batan dikenleri temizleyerek, otlanma sorunu yaşayan hayvanları elleriyle besliyorlar. Yeni doğan kuzuları da kucaklarında gezdiren çoban kardeşler, havanın kararmasıyla birlikte mesailerini tamamlayarak köye dönüyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Burhan Koçak tatil günlerinde çobanlık yaptığını belirterek, "Aileme yardım ediyorum. Ağabeyim ile hayvanları otlatıyoruz. Sabah erkenden kalkıp ahıra gidiyoruz. Günlük 5 km yol yürüyoruz. Koyunları arazide dolaştırıp akşam saatlerinde tekrar evimize dönüyoruz" dedi.

Ebubekir Koçak ise "Sabah 7 gibi kalkıp kahvaltımızı yapıyoruz. Ahıra gidip kuzuları emzirdikten sonra, hayvanlarımızı alıp meraya gidiyoruz. Merada hayvanları güderken, arazide doğan kuzuları akşama kadar kardeşimle dönüşümlü olarak kucağımızda taşıyoruz. Sakatlanan olursa da babamları arıyoruz. Motorla gelip alıyorlar. Geçen yıla göre bu yıl sıcak havalar bir hayli uzun sürdü. Halen de devam ediyor. Geçen sene bu zamanlar hayvanları ahırda yemliyorduk. Bu sene ise hava şartlarından dolayı halen araziye çıkabiliyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" diye konuştu.

Mesleğin dikkat gerektirdiğini belirten Ebubekir Koçak, "Sürüyü doğru yönlendirmek, arazide otlayacakları yerleri belirlemek önemli. Hem de aksayan, hastalanan hayvan olursa doğru şekilde ve zamanında müdahale etmek gerekiyor. Yabani hayvan saldırılarına karşı da dikkat gerekli. Bunun için de sürüyü koruyan köpeklerimizi yanımızda götürüyoruz" dedi.