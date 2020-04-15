Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı

Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 6 çoban köpeğinin yaban domuzuna saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

15.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:05
Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı
ERZİNCAN - Erzincan 'ın Üzümlü ilçesinde 6 çoban köpeğinin yaban domuzuna saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde tarlasında çalışan Okan Yılmazçelik, arazide çoban köpeklerinin bir yaban domuzunu kovalayıp saldırmalarını cep telefonuyla kaydetti.
Yansıyan görüntülerde, 6 çoban köpeğinin domuzu bir süre kovalayıp saldırmaları gözlendi.
Bir süre kovalamacanın ardından domuz köpekleri atlatıp canını kurtardı. Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Üzümlü, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı Haberler
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı
İmamoğlu oluşan gündeme isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu oluşan gündeme isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Haberler ›› genel ››Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

09:47: Aşı için ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek - Haberler 09:47: Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler: "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk" - Haberler 09:46: Minik iki kardeşten büyük hareket: Jandarma aracını durdurup harçlıklarını bağışladılar - Haberler 09:44: İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor - Haberler 09:39: Zeyna'nın katıldığı aramada 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz 08:56: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi