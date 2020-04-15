Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı
Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 6 çoban köpeğinin yaban domuzuna saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
15.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:05
ERZİNCAN - Erzincan 'ın Üzümlü ilçesinde 6 çoban köpeğinin yaban domuzuna saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde tarlasında çalışan Okan Yılmazçelik, arazide çoban köpeklerinin bir yaban domuzunu kovalayıp saldırmalarını cep telefonuyla kaydetti.Yansıyan görüntülerde, 6 çoban köpeğinin domuzu bir süre kovalayıp saldırmaları gözlendi.Bir süre kovalamacanın ardından domuz köpekleri atlatıp canını kurtardı.
Kaynak: İHA