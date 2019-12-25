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Çoban patronunu vurup kayıplara karıştı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çoban patronunu başından silahla vurdu.

25.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:59 Çoban patronunu vurup kayıplara karıştı
'nin ilçesinde bir çoban patronunu başından silahla vurdu. Çoban cinayetin ardından patronunun aracını alarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besihanesinde patronuyla tartışan çoban, silahıyla Fatih Kürşad Yağcı'yı (37) başından vurdu. Cinayetten sonra cesedin başında saatlerce bekleyen çoban diğer çobanın olay yerine gelmesiyle maktulün aracını alarak olay yerinden kaçtı. Çobanın vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Fatih Kürşad Yağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan çobanı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Fatih Kürşad Yağcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Çivril, Çıtak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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