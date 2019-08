Çoban: "Yeni bir teklif için yeterli zaman ve teklifin maliyetini karşılayacak bütçe var"

Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi Mustafa Çoban, "Bu oranlar hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Siyasi irade toplu pazarlık masasına kamu görevlilerini refaha kavuşturmak değil, cefayla buluşturma teklifi sunduğunu görmeli, teklifin eksikliklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir" dedi.Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri ve emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin memura vereceği zam teklifini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif edildiğini bildirdi.Görüşmeler sonrası memur kesimini yansıtan ilk açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. Yalçın, "Bize getirilen teklif kamu görevlileri bütçesinde dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi geçerli saymıyoruz" dedi.Konuya ilişkin Antalya Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi Mustafa Çoban da basın açıklamasında bulundu. 16'ncı günde masaya sunulan teklifin vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip olduğunu aktaran Çoban, masanın önemsizleştirildiğini ve alın terinin değersizleştirildiğini kaydetti. Çoban, bu teklifin yeni büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini yok sayanlara can suyu vermek ve kamu görevlilerini enflasyona ezdirmemek kararından açıkça vazgeçmek olarak görülmesi gerektiğini savundu."Pay vermeme hastalığı"Masaya sunulan teklifin hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığını ifade eden Çoban, "Bu oranlar hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükümetin teklifi faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor aksine yok sayıyor. Teklif, kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme haksızlığı sona ermesi gerekirken aksine kamu görevlilerine bütçeden pay vermeme hastalığı eklenme çabası olarak da görülebilir. Siyasi irade toplu pazarlık masasına kamu görevlilerini refaha kavuşturmak değil, cefayla buluşturma teklifi sunduğunu görmeli, teklifin eksikliklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir" diye konuştu."Masa sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı değil"2020 yılında hükümetin bütçesine yaklaşık yüzde 27 civarında zam yapılırken kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 3,5+3 zam yapılması gibi bir garabet ortaya çıkacağını dile getiren Çoban, "Hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla Merkez Bankasının beklenti anketindeki yüzde 13,9 ve yüzde 9,5 oranları dikkate alınarak şekillendirilmesi ve masaya getirilmesi gerekirdi. Diğer taraftan toplu pazarlık masası sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı değil. Masada haklar, sosyal hak ve yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da pazarlığın kapsamında değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.Çoban, uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman ve teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkan olduğuna inandığını aktardı. - ANTALYA