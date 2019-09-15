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Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı : 12 ölü

Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü Çobanbey'de bombalı terör saldırısı: 12 sivil hayatını kaybettiHALEP- Suriye'nin Halep kentine bağlı Cobanbey'de bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

15.09.2019 20:45
Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü
Çobanbey'de bombalı terör saldırısı: 12 sivil hayatını kaybetti
HALEP- Suriye'nin Halep kentine bağlı Cobanbey'de bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey'de bulunan merkez hastanesi yakınında bomba yüklü bir bir araç infilak etti.
Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı : 12 ölü

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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