Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü

Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü Çobanbey'de bombalı terör saldırısı: 12 sivil hayatını kaybettiHALEP- Suriye'nin Halep kentine bağlı Cobanbey'de bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

15.09.2019 21:08
Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü
Çobanbey'de bombalı terör saldırısı: 12 sivil hayatını kaybetti
HALEP- Suriye'nin Halep kentine bağlı Cobanbey'de bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey'de bulunan merkez hastanesi yakınında bomba yüklü bir bir araç infilak etti.
Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:28 Otomobil, tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı, ortalık savaş alanına döndü
23:14 Polisten kaçtı, park halindeki araca çarptı yakalandı
23:09 Çatıda mangal yaparken evi yaktı
22:12 Konya'da kamyon otomobili biçti: 5 yaralı
22:03 Konya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
21:42 Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
21:40 Motosikleti ile dereye uçan yaşlı şahıs hayatını kaybetti