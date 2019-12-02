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Çobanbey'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

02.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:15Çobanbey'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı
'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 Türk askeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'de Çobanbey ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içerisinde olduğu zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan 3 Türk askeri, sağlık ekipleri tarafından Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 asker hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS

Suriye, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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