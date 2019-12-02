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Çobanbey'de zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

FIRAT Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

02.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:35Çobanbey'de zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

FIRAT Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan 'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suriye'nin Çobanbey bölgesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde olduğu zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan 3 asker, sağlık ekiplerince Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 3 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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