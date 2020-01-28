Haberler » 3. Sayfa » Çobanın kaybettiği sürüyü jandarma drone ile buldu - Haberler

Çobanın kaybettiği sürüyü jandarma drone ile buldu

Burdur'da sürüsünü kaybeden çobanın koyunları jandarma tarafından done ile tespit edilerek bulundu.

28.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:16Çobanın kaybettiği sürüyü jandarma drone ile buldu
'da sürüsünü kaybeden çobanın koyunları jandarma tarafından done ile tespit edilerek bulundu.

Burdur İl Komutanlığına bağlı ekipler ilçesi Güvenli Köyünde ikamet eden M.C. isimli vatandaşın, 36 adet küçükbaş hayvanını otlatmak için Beşgoz Yaylası'na götürdüğünü, yaylada hayvanlarını kaybettiğini üç gündür hayvanlarını aramasına rağmen bulamadığını beyan etmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 2 adet drone kullanılarak yapılan aramalar sonucunda 34 adet küçükbaş hayvan sağ, 2 adet küçükbaş hayvan ise yabani hayvanlar tarafından telef edilmiş şekilde M.C.'ye ait ağıla 8 kilometre mesafede bulunarak teslim edildi. - BURDUR

Jandarma, Çeltikçi, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 22:54:30